Atletica, le avversarie dell’Italia alle World Relays. Tortu capitano: i rivali staffetta per staffetta e il regolamento

Giornata di vigilia a Guangzhou (Cina) dove nel weekend andranno in scena le World Relays. L’Italia vuole essere grande protagonista in questo evento che metterà in palio 14 pass per i Mondiali in ciascuna staffetta: per 4×100 mista, 4×100 femminile e 4×400 donne staccheranno il biglietto le prime due classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio in occasione del turno del sabato, mentre gli ultimi sei pass verranno messi in palio domenica; per 4×100 maschile, 4×400 uomini e 4×400 mista meriteranno il tagliando iridato le prime due classificate di ogni batteria del sabato e i sei migliori crono della domenica.

Gli azzurri hanno scoperto quali saranno gli avversari che si ritroveranno di fronte nella giornata di sabato. La 4×100 maschile sarà nella corsia 8 della quarta batteria contro USA, Brasile, Cina, Botswana, Spagna e Paraguay: sfida galattica con gli americani, per meritarsi il volo per Tokyo bisognerà stare davanti ai sudamericani, agli asiatici e ai temibilissimi africani. La missione sarà complicata per il quartetto guidato da Filippo Tortu, che è stato nominato capitano della Nazionale per questo evento.

La 4×100 femminile sarà nella terza batteria (corsia 6) contro USA, Canada, Svizzera, Olanda e Portogallo: compito arduo per il quartetto tricolore privo di Zaynab Dosso, servirà una prestazione di rango per meritarsi subito i Mondiali senza andare ai ripescaggi. Seconda batteria (corsia 8) per la 4×400 femminile contro Gran Bretagna, Belgio, Botswana, Svizzera, Spagna e Brasile; terza batteria (corsia 6) per la 4×400 maschile contro Gran Bretagna, Senegal, Belgio, Qatar, Messico.

Le staffette del miglio di genere dovranno spremersi per raggiungere l’obiettivo, al pari della 4×400 mista che correrà nella seconda batteria (corsia 8) contro Gran Bretagna, India, Botswana e Irlanda. Ricordiamo che nel programma è presente anche al 4×100 mista, nuova gara olimpica ma ancora assente ai Mondiali: Italia nella prima batteria (corsia 8) insieme a Stati Uniti, Polonia, Svizzera e Francia.