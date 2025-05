Julio Velasco: “La Nazionale deve avviare un nuovo ciclo, più italiane in Serie A. Chi ha rifiutato? Alle Olimpiadi dirò io no”

Julio Velasco ha presentato la stagione della Nazionale italiana di volley femminile, ormai all’orizzonte: “Stiamo lavorando nel modo giusto. Le ragazze sono fantastiche e devo dire che stanno lavorando non bene ma benissimo; sono brave, motivate e hanno il giusto atteggiamento. Stiamo lavorando con molti gruppi, la Nazionale A, la Nazionale B che partirà invece per le Universiadi e le Nazionali juniores che ci stanno danno una grande mano per riempire i ruoli mancanti nelle varie sedute di allenamento”.

Sono state svelate le convocazioni per la Nations League che scatterà a inizio giugno e nell’ambito dell’evento andato in scena a Milano il Guru è voluto entrare più nel dettaglio delle proprie scelte: “Abbiamo ufficializzato la lista delle trenta ragazze per la VNL. Sono trenta nomi ben studiati, la linea è quella dello scorso anno, non ho convocato in Nazionale A le atlete che non hanno giocato titolari, perché il valore per vestire la maglia azzurra lo devi dimostrare sul campo. Dobbiamo solo aumentare il numero di giocatrici italiane che giocano titolari nel massimo campionato”.

Un passaggio interessante sulle giovani: “Nelle Nazionali B sono state convocate coloro che non giocano titolari, ma che hanno ottime possibilità in futuro di diventare titolarissime e fortissime. Lavoriamo insieme allo staff di Marco Mencarelli per accelerare questo tipo di processo, con l’aiuto anche dei club stessi. Va data sicuramente maggiore fiducia alle giovani, perché sono loro che portano entusiasmo e noi lavoriamo per questo. Come Nazionale dobbiamo avviare un nuovo ciclo. Abbiamo chiuso con l’oro di Parigi, ora però dobbiamo confermarci in VNL e ai Mondiali, magari con qualche rotazione in più rispetto alle giocatrici che hanno tirato il carretto per molto tempo”.

Il Commissario Tecnico ha deciso di non convocare Caterina Bosetti per scelta tecnica, ma poi ha comunicato che quattro atlete hanno deciso di non rispondere alla chiamata. La schiacciatrice Elena Pietrini e le centrali Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Marina Lubian non si sono rese disponibili per l’estate. Julio Velasco è stato lapidario: “Alcune atlete non hanno voluto sposare nuovamente la causa azzurra, ne prendo atto, ma allo stesso tempo qualora volessero cambiare idea per un grande evento come le Olimpiadi, allora sarò io a dire di no, perché con me non funziona così”.

Poi la chiusura in vista dei prossimi appuntamenti: “Il ranking parla da solo, siamo la prima Nazionale al Mondo e questo è molto importante per le qualificazioni. Abbiamo in questa settimana due test match con atlete che non hanno giocato la Champions League, le quali si aggregheranno il 19. Ci sarà poi il Torneo di Modena e dopo si alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione con VNL e Mondiali. Vedremo come risponderanno le ragazze durante questi ritiri; ora ripeto si stanno comportando in maniera esemplare…le partite però sono un’altra cosa”.