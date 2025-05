Chi è Tim Held, il nome nuovo dell’Italia di volley. Il padre ci diede un enorme dispiacere nel 1996…

Tim Held è stato convocato dal CT Fefé De Giorgi e farà così parte della rosa azzurra in vista della Nations League di volley maschile. Si tratta di un nuovo nome per l’Italia: ha appena compiuto 27 anni (è nato il 17 aprile 1998 a Macerata), è uno schiacciatore e nell’ultima stagione ha avuto modo di distinguersi con Taranto, formazione retrocessa dalla Superlega proprio all’ultima giornata dopo un duello al cardiopalma con Monza.

Quella appena conclusa è stata la sua seconda annata agonistica nel massimo campionato dopo quella disputata in precedenza con i colori di Perugia, mentre in Serie A2 ha militato tra le fila di Bergamo e Reggio Emilia. Il martello è diventato stabilmente titolare a cavallo tra la conclusione del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno, mettendo a segno 214 punti in 81 set disputati (9,7 di media): 20 ace, 14 muri e 49,6% in attacco.

I numeri sono buoni e gli hanno permesso di meritarsi la convocazione in Nazionale maggiore, dopo che nel 2023 fece parte del gruppo che conquistò la medaglia d’oro alle Universiadi. Il suo cognome evocherà brutti ricordi agli appassionati italiani: suo papà Henk-Jan Held rappresentava i Paesi Bassi e nella finale delle Olimpiadi di Atlanta 1996 fu tra gli artefici della grande delusione per la nostra Nazionale, che si dovette accontentare della medaglia d’argento.

Sua mamma aveva invece scelto la ginnastica artistica, sport selezionato anche da una delle sue sorelle. Ora la grande possibilità di mettersi in luce, anche se non sarà facile ritagliarsi spazio alle spalle di altri martelli di rango come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Mattia Bottolo. Ricordiamo che la stagione culminerà con i Mondiali in programma a settembre nelle Filippine.