Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 10 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Oggi, sabato 10 maggio, quinta giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. Sui campi del Foro Italico c’è grande attesa per il ritorno di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo farà il suo debutto sulla terra rossa di Roma, opposto all’argentino Mariano Navone. Una partita che nasconde non poche insidie, visto il lungo periodo di inattività per la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”.

Sinner aprirà la sessione serale sul campo centrale, a partire dalle ore 19.00. Dalle 11.00, invece, sarà Matteo Berrettini a essere protagonista, opposto al britannico Jacob Fearnley, giustiziere al primo turno di Fabio Fognini. Nel caso del romano saranno da verificare le condizioni fisiche, ricordando l’infortunio alla fascia addominale a Madrid. Sul Centrale vi sarà anche la sfida tra la n.5 del mondo, Jasmine Paolini, e la tunisina Ons Jabeur. La toscana dovrà salire di livello rispetto alla sua prima uscita.

Sulla Grand Stand Arena chiuderà il programma la sfida tra Luca Nardi e Alex de Minaur. Un confronto complicato per il pesarese, reduce dal successo nel derby contro Flavio Cobolli. Su quello stesso campo, come terzo match, rivedremo in azione Matteo Gigante. Il romano (wild card) se la vedrà contro il ceco Jakub Mensik, vincitore in stagione del Masters1000 di Miami. Si prospetta una sfida complicata. Infine, curiosità per quanto sapranno fare nel doppio femminile Tyra Grant e Lisa Pigato.

La quinta giornata degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis a Roma prenderà il via a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva per quanto concerne il tabellone di singolare maschile sarà affidata a Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), sfruttando le app. Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed Extra Match (clienti NOW); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Per quanto concerne, il tabellone femminile ci sarà il simulcast tra i canali di Sky Sport citati e SuperTennis HD; in streaming con le piattaforme a pagamento menzionate, supertennis.tv e SuperTennix. Su Rai 2 HD sarà possibile seguire il match di Jannik Sinner e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle partite di Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Matteo Gigante, Luca Nardi e di Jannik Sinner.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Sabato 10 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Matteo Berrettini vs Jacob Fearnley

Danielle Collins vs Iga Swiatek (Non prima 13:00)

Jasmine Paolini vs Ons Jabeur

Jannik Sinner vs Mariano Navone (Non prima 19:00)

Elise Mertens vs Jessica Pegula (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Madison Keys vs Peyton Stearns

Taylor Fritz vs Marcos Giron

Jakub Mensik vs Matteo Gigante

Marie Bouzkova vs Naomi Osaka (Non prima 17:00)

Luca Nardi vs Alex de Minaur

SuperTennis Arena – ore 11:00

Fabian Marozsan vs Andrey Rublev

Alexander Bublik vs Casper Ruud

Francisco Cerundolo vs Nicolas Jarry

Ben Shelton vs Jaume Munar

Pietrangeli – ore 11:00

Sebastian Ofner vs Frances Tiafoe

Diana Shnaider vs Jaqueline Cristian

Elina Svitolina vs Hailey Baptiste

Felix Auger-Aliassime vs Thiago Seyboth Wild

Jelena Ostapenko vs Laura Siegemund

Court 14 – ore 11:00

Learner Tien vs Tomas Machac

Pedro Martinez vs Hubert Hurkacz

Jesper de Jong vs Alejandro Davidovich Fokina

Asia Muhammad / Demi Schuurs vs Cristina Bucsa / Angelica Moratelli

Court 1 – ore 11:00

Tommy Paul vs Roberto Bautista Agut

Aleksandar Vukic vs Sebastian Korda

Alexandra Panova / Fanny Stollar vs Alexandra Eala / Coco Gauff (Non prima 14:00)

Tyra Caterina Grant / Lisa Pigato vs Anna Danilina / Irina Khromacheva

Linda Noskova / Clara Tauson vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider

Court 2 – ore 11:00

Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos vs Xinyu Wang / Saisai Zheng

Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs Monica Niculescu / Katarzyna Piter

Leylah Fernandez / Yulia Putintseva vs Makoto Ninomiya / Yifan Xu (Non prima 13:00)

Daria Kasatkina / Peyton Stearns vs Shuko Aoyama / Nadiia Kichenok

Court 4 – ore 12:00

Storm Hunter / Ellen Perez vs Magda Linette / Rebecca Sramkova

Miyu Kato / Aldila Sutjiadi vs Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse (Non prima 13:00)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) circuito ATP e WTA; SuperTennis HD solo circuito WTA; Rai 2 HD solo match di Jannik Sinner.

Diretta streaming: SkyGo, NOW per il circuito ATP e WTA; Tennis Tv solo circuito ATP; supertennis.tv e SuperTennix solo circuito WTA; RaiPlay solo per il match di Jannik Sinner.

Diretta testuale: OA Sport per le partite di Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Matteo Gigante, Luca Nardi e di Jannik Sinner.