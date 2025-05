WTA Roma 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano rapidamente agli ottavi in doppio!

Le campionesse in carica, Sara Errani e Jasmine Paolini, iniziano con un successo il cammino verso la difesa del titolo nel torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: la coppia azzurra, accreditata della testa di serie numero 3, elimina, in un’ora ed undici minuti di gioco, il duo composto dalla cinese Jiang Xinyu e dalla taiwanese Wu Fang-Hsien, battute con lo score di 6-3 6-4. Le campionesse olimpiche, inserite nella parte alta del tabellone, affronteranno negli ottavi di finale la coppia vincente del match tra Fernandez/Putintseva e Ninomiya/Xu, in programma domani.

Nel primo set le azzurre mancano due opportunità di break nel secondo game, con Jiang e Wu che si salvano al punto decisivo. Lo strappo in favore delle azzurre, però, arriva inesorabile nel quarto gioco, quando Errani e Paolini trovano il break a quindici. Le campionesse olimpiche, dunque, con un parziale di 12 punti a 3, dall’1-1 scappano sul 4-1 non pesante. Entrambe le azzurre tengono a trenta il proprio turno al servizio e così, al secondo set point, arriva la chiusura sul 6-3 in 32 minuti.

Nella seconda frazione il deciding point del secondo game è fatale per le azzurre, che si ritrovano sotto 0-2, ma è immediato il controbreak a quindici delle campionesse in carica, che trovano poi l’aggancio sul 2-2. Nel sesto game arriva il nuovo allungo di Jiang e Wu, questa volta a trenta, per il 2-4, ma ancora una volta la reazione delle azzurre è immediata ed arriva il controbreak a trenta. Il punto decisivo dell’ottavo game consegna il 4-4 ad Errani e Paolini, che poi salgono in cattedra e, vincendo otto degli ultimi nove punti giocati, trovano il break che consegna loro la vittoria sul 6-4 in 39 minuti.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 60 punti contro i 45 delle avversarie, convertendo 4 delle 6 palle break avute a disposizione ed annullandone 1 delle 3 concesse. A fare la differenza, in favore di Errani e Paolini, è il dato della seconda di servizio, con la coppia italiana che si attesta al 75%, mentre Jiang e Wu, gravate anche di 3 doppi falli, si fermano al 38%.