ATP Roma 2025: Zverev e Alcaraz ok, Musetti e Passaro esaltano il Foro

Chiusa un’altta giornata molto ricca e anche piena di pubblico tra i viali del Foro Italico di Roma, allargati fino allo Stadio dei Marmi quest’anno. Giornata particolarmente italiana, come esplicano i successi di Lorenzo Musetti e Francesco Passaro (e che Luciano Darderi perda contro il britannico Jack Draper è ad oggi nell’ordine delle cose). E anche senza reali grandi sorprese.

Per Alexander Zverev, infatti, esordio privo di problemi contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, che in fatto di tennis può ben poco contro il tedesco che qui vinse nel 2017. Sarà sfida a sorpresa con il lituano Vilius Gaubas, scoperto dal Pietrangeli mentre fa sparire pian piano le certezze di Denis Shapovalov: altra sconfitta che brucia per il canadese (6-3 6-4).

Tranquillo anche il debutto di Carlos Alcaraz, accolto bene dal pubblico del Foro Italico e autore di un 6-3 6-3 nei confronti di Dusan Lajovic che lo riporta su una strada serba, nel senso che si confronterà ora con Laslo Djere, che sul rosso qualche problema in più lo crea. Ma la partita più lottata arriva altrove, e con un chiaro beniamino del Foro.

Si tratta di Holger Rune. Il danese, sostenuto assai dai tifosi romani, rimonta l’argentino Francisco Comesan̈a per 3-6 6-3 6-4 con la SuperTennis Arena che, tra una fila e l’altra per entrare, diventa molto esaltata per le gesta del classe 2003 che supera infiniti momenti difficili. Diventano così solo due le sorprese di giornata: Passaro su Dimitrov e il recupero del ceco Vit Kopriva sull’argentino Sebastian Baez.