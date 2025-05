Jannik Sinner si allena con uno dei possibili avversari a Roma: colpi pesanti e una novità tecnologica

Jannik Sinner farà domani il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2025. Il conto alla rovescia sta per esaurirsi dunque e, non prima delle 19.00, il n.1 del mondo affronterà l’argentino Mariano Navone, tornando a disputare un incontro nel massimo circuito internazionale dopo la finale vinta negli Australian Open a Melbourne.

La vicenda “Clostebol” è stata messa alle spalle, anche se motivi per cui parlarne ancora se ne trovano. Sinner non se ne cura, consapevole di quanto è accaduto e accettata la proposta della WADA di una sospensione di tre mesi. Ora ci sono solo racchetta e pallina. Jannik sta facendo di tutto per avere più informazioni possibili in vista del confronto.

Navone è un giocatore molto solido, specialista della terra rossa, e quindi con le possibilità di mettere in difficoltà un Sinner non tirato a lucido. L’azzurro in questi giorni ha deciso di allenarsi con il ceco Jiri Lehecka, Lorenzo Sonego, l’americano Taylor Fritz, il norvegese Casper Ruud e oggi è toccato all’argentino Francisco Cerundolo.

Un incrocio interessante quest’ultimo sia per le caratteristiche di gioco di Cerundolo affini a Navone, che per una possibile sfida che ci potrebbe essere nel torneo capitolino tra il sudamericano e l’altoatesino. Inseriti nella stessa parte di tabellone, Jannik potrebbe giocare contro il n.18 del mondo negli ottavi di finale e si tratterebbe di un confronto particolarmente duro.

A questo proposito, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il test-match tra Sinner e l’argentino si sarebbe concluso in favore del nostro portacolori, vittorioso nei due set simulati, mettendo in mostra un tennis molto potente. Un’occasione anche per testare una novità tecnologica. Sinner, infatti, ha indossato nella seduta di allenamento un cardiofrequenzimetro. La nuova normativa, infatti, permette ai tennisti di utilizzare i GPS (gli stessi strumenti che vengono usati sotto le maglie dai calciatori durante allenamenti e partite). Da capire se Jannik deciderà di dotarsi anche in partita domani di questo dispositivo.