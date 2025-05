Giro di Romandia 2025, tappa di oggi La Grande Béroche-La Grande Béroche: orari, tv, percorso, favoriti.

Va in scena oggi giovedì 1 maggio la seconda tappa del Giro di Romandia 2025. La corsa a tappe, giunta alla sua settantottesima edizione, ha già proposto un prologo e l’interessante prima tappa, conquistata in volata da Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike). Il britannico, in virtù degli abbuoni, è diventato il leader della classifica generale e dovrà oggi difendersi dagli attacchi avversari.

La seconda tappa propone le prime grandi salite del giro ma nella parte conclusiva ci sarà spazio per un lungo tratto pianeggiante che porterà all’arrivo di La Grande Béroche. Gli uomini di classifica difficilmente punteranno alla vittoria finale che potrebbe essere appannaggio della fuga. Vedremo chi sarà il più abile ad anticipare gli avversari conquistando la seconda tappa del Giro di Romandia.

PERCORSO

La frazione partirà e terminerà a la Grande Béroche dopo ben 157 chilometri. La prima asperità di giornata sarà il Col de la Tourne (7 km ad una pendenza media del 7.7%) che verrà affrontato dopo circa 10 chilometri dalla partenza. Si prosegue con un altro GPM di seconda categoria, il Mauborget (9,8 km ad una pendenza media del 5,4%) che anticipa il primo passaggio sul traguardo. In senso inverso si percorrerà la salita di Les Grattes (5.8 km al 5,9% di pendenza media) e l’ultima difficoltà di Chaumont (3.2 km al 11,4% di pendenza media) che porterà i corridori sul lungo tratto pianeggiante verso l’arrivo.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2025

Giovedì 1 maggio

Seconda tappa La Grande Béroche-La Grande Béroche (157 km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo: 17.27

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211) dalle ore 15.30

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

La vittoria finale potrebbe essere appannaggio della fuga. Il percorso, con le 4 salite e gli ultimi chilometri pianeggianti, sembrano favorire possibili attacchi da lontano. Potrebbe essere la giornata ideale per il tedesco Ben Zwiehoff (Ineos Grenadiers), leader della classifica degli scalatori e già fuggitivo nella prima tappa. Se la frazione si dovesse decidere in una volata ristretta tutti gli occhi sarebbero puntati sull’attuale leader Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike).