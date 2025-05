Giro di Romandia 2025, tappa di oggi Ginevra-Ginevra: orari, tv, percorso, favoriti. Cronometro conclusiva

Quinta ed ultima tappa per il Giro di Romandia 2025. Si chiude l’edizione numero 78 della corsa elvetica: appuntamento oggi con la cronometro di Ginevra che andrà a formare il podio. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio.

PERCORSO

Cronometro breve, per specialisti, ma che non penalizzerà troppo gli scalatori vista la durata. Strappo breve di 300 metri subito dopo il via, poi un tratto pianeggiante che precede una salita di un chilometro e mezzo al 5% che porta all’intermedio. Discesa e si va veloci verso il traguardo, preceduto da un altro strappetto di seicento metri.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2025

Domenica 4 maggio

Quinta tappa Ginevra-Ginevra (17,1 chilometri cronometro individuale)

Primo a partire: 13.00

Orario di arrivo: 16.30 circa

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211) dalle ore 14.00

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Chi se non Remco Evenepoel? Il belga ha spiegato di non avere la gamba dei giorni migliori, ma è campione del mondo e olimpico a cronometro, nella specialità più amata si esalta come non mai. Jai Vine, Stefan Kung e Stefan Bissegger gli antagonisti del belga per la vittoria parziale. Occhio anche alla battaglia per la classifica generale: Lenny Martinez dovrà difendersi dall’assalto di Joao Almeida, che deve recuperargli solamente tre secondi. Lorenzo Fortunato vuole invece conservare il podio.