Giro di Romandia 2025: Remco Evenepoel vince l’ultima cronometro, terzo Bettiol. Ad Almeida la classifica generale

Si chiude con la vittoria del campione olimpico e mondiale in carica il Giro di Romandia. Remco Evenepoel era il più atteso nella cronometro di Ginevra e non ha tradito le aspettative: dominio per lui che trova la vittoria stagionale numero due dopo la Freccia del Brabante.

Sulle strade elvetiche il belga della Soudal-QuickStep è riuscito a primeggiare con il tempo di 15’20” lungo i 17.1 chilometri. Alle sue spalle, staccato di 12”, ecco Joao Almeida: il portoghese della UAE Emirates – XRG non sbaglia e scavalca un Lenny Martinez in difficoltà andandosi a prendere il trionfo finale.

Terza posizione per il nostro Alberto Bettiol: prova convincente per l’azzurro della XDS Astana che sta ritrovando la condizione migliore dopo una primavera sfortunata.

Quarto Jay Vine che scavalca Lorenzo Fortunato sul podio della classifica generale: l’atleta italiano, in difficoltà nelle prove contro il tempo, chiude il Giro in un’eccellente quarta piazza.