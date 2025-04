Giro di Romandia 2025, tappa di oggi Münchenstein- Fribourg: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà volata?

Dopo il prologo iniziale che ha riservato qualche sorpresa con il successo del britannico Samuel Watson (Ineos Grenadiers), il Giro di Romandia vive la sua prima tappa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Tappa da poco meno di 195 chilometri (194.3). Si parte da Münchenstein e si comincia subito con una salita. Il primo GPM a Grindel arriva dopo 25 chilometri. Poi una cinquantina di chilometri abbastanza semplici con il traguardo intermedio a Sorvilier. Poi il percorso torna a salire con il Mont-Crosin, Col des Pontins e la salita di Chaumont. Tratto in discesa e poi pianura con il traguardo intermedio di Salavaux. A Murten comincia un tratto di saliscendi fino all’arrivo a Fribourg, dove il traguardo sarà posto dopo uno strappo al 5-6% e con i successivi 600 metri pianeggianti.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2025

Mercoledì 30 Aprile

Prima tappa

Münchenstein- Fribourg (194,3 km)

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo: 17:15 circa

PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15:30 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:30 alle 17:50, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Dovrebbe esserci un arrivo in volata, nonostante l’ultimo strappo nella parte conclusiva. Il favorito è il britannico Matthew Brennan (Visma| Lease a Bike), che si è già messo in luce più volte in questa stagione. Attenzione al ceco Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), ma anche allo stesso Sam Watson (INEOS Grenadiers), che potrebbe anche regalarsi la doppietta dopo il successo di ieri.