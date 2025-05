Francesco Passaro avrà un 3° turno difficile, ma non impossibile a Roma. Poi incombe Alcaraz…

Francesco Passaro affronterà il russo Karen Khachanov al terzo turno degli Internazionali d’Italia: dopo aver firmato la grande impresa contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 14 del tabellone, il nostro portacolori è atteso da una sfida non così impossibile sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il 24enne dovrà vedersela con il numero 25 del mondo, avversario indubbiamente di notevole spessore ma non ingiocabile come lo sarebbero state altre teste di serie del seeding nella Capitale.

Karen Khachanov ha esordito al Foro Italico con un successo in tre set contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, giustiziere di Lorenzo Sonego al primo turno: 6-4, 5-7, 6-1 in favore del 28enne, che sul mattone tritato fa più fatica rispetto al cemento. Va ricordato che il russo è stato numero 8 del ranking ATP nell’estate del 2019 e che in bacheca vanta il Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. Francesco Passaro dovrà cercare di farsi trascinare dal pubblico di casa per inseguire il successo e meritarsi l’approdo agli ottavi di finale.

A quel punto la corsa di farebbe improba perché a quel punto si materializzerebbe lo spettro di Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo, numero 3 del mondo, ha esordito contro il serbo Dusan Lajovic e al terzo turno attenderà il vincente del confronto tra l’altro serbo Laslo Djere e lo statunitense Alex Michelsen, partendo chiaramente con tutti i favori del pronostico. L’ipotetico quarto di finale sarebbe contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Draper-Darderi e Kopriva-Baez, Humbert-Moutet e Comesana-Rune.