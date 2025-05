Quante posizioni guadagna Francesco Passaro nel ranking ATP? C’è la cambiale del 2024 con cui fare i conti…

Francesco Passaro ha firmato una grande magia al secondo turno degli Internazionali d’Italia, riuscendo a sconfiggere il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 7-5, 6-3. Il tennista italiano ha tramortito la testa di serie numero 14 del mondo, offrendo un gioco di notevole caratura tecnica nell’arco dei due set giocati sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il nostro portacolori ha prevalso nei confronti di uno dei giocatori più esperti e temuti dell’intero circuito, guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura nella Capitale, dove oggi era sostenuto da una calorosa cornice di pubblico.

Il 24enne se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra l’argentino Burruchaga (giustiziere di Lorenzo Sonego) e il russo Karen Khachanov, con vista su un potenziale ottavo di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (favorito prima contro il serbo Dusan Lajovic e poi contro il vincente di Michelsen-Djere). L’azzurro ha dimostrato di poter fare strada nella Città Eterna, dove cerca di guadagnare punti pesanti in ottica ranking ATP visto che in queste due settimane deve fare i conti con due cambiali pesantissime: i 70 punti del terzo turno di Roma dell’anno scorso e i 175 della vittoria al Challenger di Torino di dodici mesi fa.

Francesco Passaro occupa virtualmente il 145mo posto nel ranking ATP con 398 punti all’attivo, dunque si trova 44 posizioni più indietro rispetto a come aveva incominciato la settimana proprio a causa dei punti che è costretto a scartare. La situazione cambierebbe radicalmente vincendo il prossimo incontro, perché qualificandosi agli ottavi di finale volerebbe a quota 448 punti e salirebbe virtualmente in 129ma posizione. Difficile poi pensare più in grande visto che all’orizzonte sembra stagliarsi il fenomeno Alcaraz, a meno di clamorosi ribaltoni nel tabellone.