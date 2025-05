Francesco Passaro: “Battuto Dimitrov, un giocatore nella storia. Fiducia incredibile per tutto l’anno”

Francesco Passaro ha offerto una prestazione maiuscola sulla terra rossa del Foro Italico a Roma e si è qualificato al terzo turno degli Internazionali d’Italia, riuscendo a eliminare un avversario di grande caratura tecnica come il bulgaro Grigor Dimitrov. Il nostro portacolori si è imposto in due set contro la testa di serie numero 14 del tabellone e si è così guadagnato il diritto di proseguire il proprio cammino nella Capitale, dove al terzo turno incrocerà il russo Karen Khachanov.

Francesco Passaro ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Sono molto contento di questa vittoria, questa volta ho battuto veramente Dimitrov perché in Australia si era infortunato. Anche io sono rientrato da un infortunio, giocare a Roma per me è incredibile e sentire la folla pronunciare il mio nome è un sogno che avevo fin da bambino. Ho cercato di giocare aggressivo, questa era la mia tattica e ci ho creduto. Con il mio team ho studiato per essere aggressivo sul rovescio“.

Il tennista italiano ha poi proseguito: “Per me è incredibile, mi dà grande energia e fiducia in me stesso. È incredibile che io abbia sconfitto un giocatore che è nella storia di questo sport. È stata una partita incredibile, battere Dimitrov mi dà una dose di fiducia incredibile, l’ho battuto in due set e sono veramente contento. Sono molto più consapevole di me stesso e dei miei mezzi, me lo porterò dietro per il torneo e per tutto l’anno“.