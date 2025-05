Passaro vola sul Foro! Impresa con Dimitrov e pass per il 3° turno agli Internazionali d’Italia!

Per il secondo anno consecutivo Francesco Passaro è al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il Foro Italico si conferma nuovamente un luogo magico per il tennista umbro, che si è regalato una delle vittorie più importanti della sua carriera, battendo in due set il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 15 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e quarantaquattro minuti di gioco.

Adesso il nativo di Perugia affronterà il russo Karen Khachanov, che ha battuto il qualificato argentino Roman Andres Burruchaga, giustiziere di Lorenzo Sonego. Sarà sicuramente un’occasione per Passaro per provare a raggiungere quegli ottavi di finale che lo scorso anno erano sfumati dopo una pazzesca battaglia con il portoghese Nuno Borges.

Dimitrov paga sicuramente i sette doppi falli (sei nel solo primo set) contro i due dell’azzurro. Il bulgaro ha commesso anche 30 errori non forzati (23 quelli di Passaro) ed ha chiuso il match con un vincente in più (20 contro 19). Eccellente il rendimento di Passaro al servizio, avendo vinto l’83% dei punti quando ha servito la prima; mentre oggi Dimitrov ha fatica nei propri turni in battuta, concedendo ben 14 palle break all’avversario.

Inizio di partita scoppiettante. Dimitrov combina disastri nel secondo game, commettendo ben tre doppi falli, l’ultimo dei quali sulla quarta palla break in favore dell’azzurro. Il bulgaro, però, riesce a reagire prontamente ed ottiene l’immediato controbreak sull’errore di dritto di Passaro. Nel quinto gioco Dimitrov spinge ancora e trova il break che porta sul 3-2, ma questa volta è Passaro a pareggiare prontamente i conti, costruendosi il controbreak con un dritto vincente. Sembra un set proiettato verso il tie-break ed invece nel dodicesimo game Dimitrov commette due doppi falli e sul set point sbaglia tutto a rete, con Passaro che va a chiudere sul 7-5.

Nel secondo set si segue di più l’andamento die turni di servizio anche se Dimitrov deve affrontare due palle break, ma è bravo ad annullarle entrambe. Si arriva così all’ottavo game, con Passaro che si procura una palla break dopo un clamoroso scambio, che viene chiuso da un formidabile passante stretto di dritto dell’azzurro. Dimitrov sparisce completamente dal campo, perché scaglia fuori il dritto e poi Passaro tiene a zero il servizio, chiudendo 6-3 e volando al terzo turno.