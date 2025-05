F1, Oscar Piastri: “Non sono riuscito a mettere tutto a posto nel Q3. La gara? Qui può capitare tutto”

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP di Miami, atto numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo fine settimana presso l’Autodromo Internazionale della mitica metropoli statunitense. Prestazione tutto sommato positiva per l’attuale leader della classifica piloti, a cui è mancato solo il guizzo per centrare la top 3.

Nello specifico l’oceanico in forza alla McLaren ha racimolato una differenza di +0.171 rispetto ad un sontuoso Max Verstappen, poleman di giornata davanti a Lando Norris ed Andrea Kimi Antonelli. Intervenuto in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato la sua prova:

“La macchina stava andando bene, ma non siamo riusciti a mettere le cose a posto nel Q3 – ha detto Piastri – abbiamo una macchina veloce, si può recuperare. Spero di vincere, sarà complicato partendo dal quarto posto. Ma qui può capitare tutto, il meteo sarà una incognita. Credo di poter essere comunque ancora in lizza“.

Piastri ha poi proseguito: “Pensare a lungo termine? Cerco ancora di fare più punti possibile. È troppo presto per pensare al Campionato. Cercherò quindi solo di recuperare le posizioni“.