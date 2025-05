Elisabetta Cocciaretto deve arrendersi a Iga Swiatek nel 2° turno degli Internazionali d’Italia

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto (n.82 del ranking), impegnata nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Sulla terra rossa di Roma, la marchigiana ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo), vittoriosa per 6-1 6-0 in 54′ di partita.

Una mattanza, abbastanza attesa, per il differente status delle due giocatrici, anche se Swiatek non viene da un bel periodo. Quest’oggi, però, la differenza è stata molto marcata e quindi Iga prosegue nel percorso, approdando al terzo turno dove affronterà la vincente tra l’americana Danielle Collins (n.29 del seeding) e la rumena Gabriela Ruse.

Nel primo set, fin dal primo quindici si comprende il livello diverso dalle due tenniste. Swiatek esprime la sua grande potenza e si muove piuttosto bene sul rosso capitolino. Cocciaretto è costretta a forzare le proprie giocate, nel tentativo di mettere in difficoltà la rivale. La conseguenza è che la percentuale di errori sia molto alta per l’italiana. Swiatek scappa 5-0 e, quantomeno, Elisabetta riesce a tenere il turno al servizio del sesto game, cedendo poi nel settimo 6-1.

Nel secondo set, purtroppo, questo “obiettivo” non viene centrato. Iga, infatti, non concede nulla e con la sua solidità crea un gap imbarazzante. Poco da fare per l’azzurra, impossibilitata a trovare una soluzione in campo. In questo modo si spiega un bagel (6-0), che piacere non fa.

Leggere le statistiche è anche superfluo, se si tiene conto della percentuale di punti al servizio con la prima in battuta (84% rispetto al 36%) e con la seconda (75% rispetto al 36%).