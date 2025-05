Matteo Arnaldi saluta subito Roma: inattesa e pesante sconfitta contro il veterano Bautista Agut

Matteo Arnaldi continua ad avere un rapporto piuttosto complicato con il Foro Italico di Roma. Il sanremese esce al primo turno degli Internazionali d’Italia contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut: un 6-4 6-3 di lunga durata (un’ora e 54 minuti), nel quale però l’italiano non brilla certo per condizione. Sarà dunque l’ex numero 9 del mondo a giocarsi un posto al terzo turno con l’USA Tommy Paul.

Si comincia subito capendo che il match sarà di particolare durezza: palle break da una parte e dall’altra, scambi lunghi, e nel complesso solo un game che non va ai vantaggi almeno inizialmente (il terzo). Gioca anche bene Arnaldi, ma c’è anche una buonissima versione di Bautista Agut, che con il gioco del sanremese si trova particolarmente bene. E difatti approfitta di un passaggio a vuoto dell’italiano per prendere in mano il 4-2 con il break a zero (e uno scambio di 30 colpi), che difende da due assalti in formato tentativo di rientro da parte di Arnaldi. Questi, va detto, viene molto aiutato dallo spagnolo per risalire sul 5-4, ma rovina tutto nel gioco successivo: 6-4 Bautista Agut.

Di lotta, vera, se ne vede anche nei primi game del secondo set. Dove, però, è l’iberico a riprendere le redini della situazione, togliendo la battuta al suo avversario ai vantaggi. Nonostante due chance, parecchie discussioni tennistiche con rete e corsa come temi e il sostegno di un Centrale che si riempie sempre di più, ad Arnaldi non riesce il recupero. E, anzi, sul 4-1 per Bautista Agut gioca un game disastroso, salvo poi riprendersi, cancellare due match point e allungare ancora il match, dandosi anche una certa fiducia. Questa, però, da sola non basta, e il divario è troppo ampio: lo spagnolo chiude sul 6-3.

Se bisogna prendere un dato per descrivere il match, è quello legato alla seconda di servizio: 5/20, 25% di punti vinti da Arnaldi. Conta questo più del conto vincenti-errori gratuiti (21-30 contro 20-27), ed è un po’ il simbolo della giornata che non aiuta il ligure, ora atteso dalla difesa degli ottavi di finale al Roland Garros.