A che ora l’Italia in semifinale ai Mondiali di curling misto oggi: avversaria, dove vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 2 maggio (alle ore 23.00) l’Italia disputerà la semifinale ai Mondiali 2025 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, si sono resi protagonisti di un cammino netto nel round robin: nove vittorie in altrettanti incontri disputati e primo posto nel gruppo A.

Gli azzurri si sono così qualificati direttamente alle semifinali della rassegna iridata e attendono di scoprire quale sarà la loro avversaria nel match a eliminazione diretta che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo per la medaglia d’oro. La nostra Nazionale dovrà aspettare la conclusione del playoff in programma alle ore 15.00 odierne: l’Italia affronterà la vincente del confronto tra il Canada (terzo nel gruppo A) e l’Estonia (seconda nel gruppo B).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia ai Mondiali di curling doppio misto. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA SEMIFINALE AI MONDIALI DI CURLING

Venerdì 2 maggio

Ore 23.00 Semifinale Mondiali curling doppio misto: Italia vs vincente di Canada-Estonia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA SEMIFINALE MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.