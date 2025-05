Volley femminile, inizia la stagione dell’Italia: le convocate per le amichevoli con la Germania

Si avvicina a grandi passi l’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che settimana prossima scenderà in campo per un paio di amichevoli contro la Germania: appuntamento a giovedì 8 maggio (ore 20.00) sul campo di Novara, mentre venerdì 9 maggio (ore 17.00) si giocherà all’Allianz Cloud di Milano. Il CT Julio Velasco ha indetto un collegiale di avvicinamento al doppio confronto con le teutoniche, che incomincerà lunedì 5 maggio al Centro Pavesi di Milano.

Il Guru ha convocato per l’occasione sedici giocatrici, ma naturalmente saranno assenti tutte le big visto che Conegliano, Milano e Scandicci concluderanno la propria stagione agonistica nella giornata di domenica 4 maggio con la disputa delle finali di Champions League. La maggior parte delle Campionesse Olimpiche staccherà al rientro da Istanbul e si godrà qualche giorno di meritato riposo, per poi farsi trovare pronte in vista della Nations League.

Per i Bper Test Match saranno a disposizione le seguenti pallavoliste: Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini. Sono state confermate le atlete che erano già state convocate per il terzo raduno stagionale conclusosi nella giornata di ieri.

CONVOCATE ITALIA AMICHEVOLI VOLLEY

PALLEGGIATRICI

Jennifer Boldini (Busto Arsizio)

Carlotta Cambi (Pinerolo)

OPPOSTI

Adhuoljok John Majak Malual (Firenze)

Giorgia Frosini (Busto Arsizio)

SCHIACCIATRICI

Alice Degradi (Vallefoglia)

Stella Nervini (Firenze)

Rebecca Piva (Busto Arsizio)

Loveth Omoruyi (Chieri)

Gaia Giovannini (Vallefoglia)

CENTRALI

Benedetta Sartori (Busto Arsizio)

Anna Gray (Chieri)

Matilde Munarini (Cremona, Serie A2)

Federica Squarcini (Novara)

LIBERI

Martina Armini (Bergamo)

Ilenia Moro (Pinerolo)

Eleonora Fersino (Novara)