Civitanova-Trento oggi, Superlega volley 2025: orario gara-4, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 7 maggio (ore 20.30) si gioca Civitanova-Trento, gara-4 della finale scudetto di volley maschile. I dolomitici si presenteranno in vantaggio per 2-1 nella serie e questa sera potrebbero conquistare il tricolore: i Campioni d’Europa andranno a caccia del successo che chiuderebbe i conti e farebbe partire la festa. La Lube cercherà il ribaltone di fronte al proprio pubblico in modo da trascinare la contesa alla bella di spareggio in programma domenica pomeriggio.

Le prime tre partite sono state a senso unico, vinte sempre dai padroni di casa per 3-0. Questa volta ci sarà più lotta e assisteremo a un incontro lottato punto dopo punto? Arriverà il successo in trasferta da parte degli uomini di coach Fabio Soli oppure i cucinieri difenderanno il fortino dell’Eurosuole Forum e rimarranno in vita come era già successo nella semifinale contro Perugia? Si preannuncia una sfida vibrante e assolutamente da non perdere tra le prima e la terza forza della regular season.

Trento punterà in particolar modo sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia insieme all’opposto Kamil Rychlicki, sotto la regia di Riccardo Sbertoli, i centrali saranno Flavio Gualberto e Jan Kozamernik, Gabriele Laurenzano nel ruolo di libero. Il bomber Adis Lagumdzija guiderà Civitanova al pari dei martelli Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov, attenzione ai centrali Giovanni Maria Gargiulo e Barthelemy Chinenyeze, al palleggiatore Mattia Boninfante e al libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Trento, gara-4 della finale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-TRENTO VOLLEY OGGI

Mercoledì 7 maggio

Ore 20.30 Finale scudetto volley maschile, gara-4: Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.