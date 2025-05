Volley femminile, i premi individuali della Champions League 2025: festa italiana, ma c’è discussione

Conegliano ha vinto la Champions League 2025 di volley femminile, sconfiggendo Scandicci per 3-0 nella finale andata in scena a Istanbul (Turchia). Le Pantere si sono imposte di forza nel derby italiano a e hanno conquistato il terzo titolo continentale della loro storia dopo quello del 2021 e del 2024, confermandosi Campionesse d’Europa dopo l’apoteosi di dodici mesi fa e completando il Grande Slam dopo aver già alzato al cielo Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana negli ultimi mesi.

Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). La miglior giocatrice del torneo (MVP) è la svedese Isabelle Haak: la bomber di Conegliano ha letteralmente fatto la differenza, dominando gli scontri diretti con Paola Egonu in semifinale ed Ekaterina Antropova in finale. Paola Egonu ha ricevuto il premio come miglior opposto del torneo e Alessia Orro è stata investita dello status di miglior palleggiatrice.

Tre riconoscimenti per le giocatrici di Milano, squadra che ha concluso in terza piazza (l’altra alla centrale Hena Kurtagic). Meritate le palme di migliori schiacciatrici assegnate a Gabi e Zhu Ting (garanzie di Conegliano) e il premio di miglior libero dato all’eterna Monica De Gennaro (Conegliano). Marina Lubian ha giocato pochissimo in stagione, ma è stata premiata come miglior centrale poiché viene dato peso alle percentuali: la stessa giocatrice non avrebbe voluto il riconoscimento.

Giovanni Guidetti è stato nominato miglior allenatore, ma oggettivamente ci chiediamo come sia possibile: il suo VakifBank Istanbul ha concluso al quarto posto… La logica avrebbe voluto quel trofeo in mano a Daniele Santarelli, dominatore alla guida delle Pantere. Di seguito i premi individuali e il sestetto ideale della Champions League 2025 di volley femminile.

PREMI INDIVIDUALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025

MIGLIOR GIOCATRICE (MVP): Isabelle Haak (Conegliano)

MIGLIOR PALLEGGIATRICE: Alessia Orro (Milano)

MIGLIOR OPPOSTO: Paola Egonu (Milano)

MIGLIOR SCHIACCIATRICE #1: Gabi (Conegliano)

MIGLIOR SCHIACCIATRICE #2: Zhu Ting (Conegliano)

MIGLIOR CENTRALE #1: Marina Lubian (Conegliano)

MIGLIOR CENTRALE #2: Hena Kurtagic (Milano)

MIGLIOR LIBERO: Monica De Gennaro (Conegliano)

MIGLIOR ALLENATORE: Giovanni Guidetti (VakifBank Istanbul)