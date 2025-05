Volley femminile, podio tutto italiano in Champions League! Milano terza: Egonu decisiva, Orro saluta

Milano ha concluso al terzo posto la propria avventura nella Champions League 2025 di volley femminile, sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-1 (25-15; 25-19; 23-25; 25-18) nell’atto conclusivo che metteva in palio il gradino più basso del podio. Si tratta di un premio di consolazione per la formazione lombarda, che ieri si era inchinata al cospetto di Conegliano per 3-1 nella semifinale della massima competizione europea.

Secondo piazzamento di rilievo per le meneghine dopo la piazza d’onore conseguita dodici mesi fa, ma ben al di sotto delle aspettative del sodalizio della Presidente Alessandra Marzari, che sperava di chiudere la stagione con il botto. Il Vero Volley ha invece chiuso la seconda annata agonistica consecutiva senza stringere tra le mani un trofeo e dovrà rinviare al futuro i propri sogni di vittoria. Amarezza anche per il VakifBank di coach Giovanni Guidetti, che sperava nello squillo internazionale dopo aver festeggiato lo scudetto turco.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno dominato i primi due set andati in scena alla Ulker Sports Arena di Istanbul (il palazzetto del Fenerbahce, dunque il VakifBank non era formalmente in casa), poi sembravano poter chiudere i conti con il massimo scarto ma nella seconda metà del terzo parziale hanno subito il ribaltatone da parte delle anatoliche e hanno così avuto bisogno della quarta frazione per meritarsi il terzo posto.

Il podio sarà tutto italiano, visto che alle ore 18.00 saranno Conegliano e Scandicci a fronteggiarsi nella finale per il titolo. Prestazione di impatto da parte dell’opposto Paola Egonu (21 punti, 5 muri, 35% in attacco), in doppia cifra anche le schiacciatrici Helena Cazaute (15 punti, 60%) e Nika Daalderop (12, 48%), ma anche la centrale Anna Danesi (11 punti, 3 muri).

Quella odierna è stata l’ultima partita della palleggiatrice Alessia Orro (7 punti) con la maglia di Milano: la regista di Nazionale indosserà la casacca del Fenerbahce Istanbul nella prossima stagione. Il martello Myriam Sylla ha giocato soltanto alcuni scambi (5 punti), tre marcature per l’altra centrale Hena Kurtagic. Tra le fila del VakifBank le migliori sono state Marina Markova (16) e Deriya Cebecioglu (10), la schiacciatrice Caterina Bosetti ha giocato soltanto alcuni scambi (un punto).