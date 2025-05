Chi è Matilde Munarini, dalla Serie A2 a MVP della Nazionale: il volto nuovo dell’Italia

Matilde Munarini ha fatto la differenza nella partita con cui l’Italia ha aperto la propria stagione agonistica. La nostra Nazionale di volley femminile si è imposta contro la Germania per 3-1 nell’amichevole disputata al PalaIgor di Novara e a contribuire pesantemente al successo è stata anche la giovane centrale, premiata come miglior giocatrice dell’incontro. Il riconoscimento come MVP ha indubbiamente catturato l’attenzione degli appassionati e dei non addetti ai lavori, visto che parliamo di un nome assolutamente nuovo per il grande pubblico.

Il CT Julio Velasco ha deciso di dare fiducia a questa giocatrice proveniente dalla Serie A2: dal campionato cadetto alla ribalta con la maglia azzurra, con tanto di premio al termine della partita d’esordio con la Nazionale. Una vera e propria magia di cui per la 20enne vicentina, che nelle ultime due stagioni ha giocato con Cremona dopo un’annata agonistica con la maglia di Brescia. Nata il 3 giugno 2004 è reduce da un campionato decisamente positivo: 28 partite giocate con a referto 310 punti (10 ace e 92 muri), la formazione lombarda ha concluso al nono posto nella Pool Promozione e ha perso il quarto di finale di Coppa Italia contro San Giovanni in Marignano.

Matilde Munarini ha concluso la sua prima serata in azzurro con 11 punti e Julio Velasco ha parlato di lei al termine dell’incontro: “Sono felice per Matilde, una ragazza che ha giocato in A2 titolare e a febbraio quando facemmo un allenamento con tutte giocatrici di A2, alla vigilia della finale di Coppa Italia, mi aveva fatto una buona impressione”.

La centrale era visibilmente raggiante ai canali federali: “Sono molto soddisfatta di questo match. Non si può non avere emozioni in un palazzetto così con un pubblico così caloroso. Devo ringraziare soprattutto le mie compagne per questo risultato. Il gruppo è fantastico, le ragazze con me si sono dimostrate davvero molto accoglienti, ma soprattutto simpatiche, carine e disponibili. Di Velasco? Poco da dire, chiaramente tutto quello che dice io lo ascolto e eseguo. I prossimi obiettivi sono sempre ovviamente quelli di squadra, quindi ottenere buoni risultati, ma soprattutto di migliorare come giocatrice e come persona. Indescrivibile l’emozione di vestire la maglia azzurra”.