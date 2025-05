Basket femminile, Schio può chiudere la serie scudetto in gara-3. Spalle al muro per la Reyer Venezia

Mandate in archivio le prime due sfide per la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2025, la serie tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si sposta ora in Laguna per la gara-3 in programma giovedì 8 maggio (palla a due alle ore 20:30) che potrebbe già essere decisiva.

La Famila Wuber Schio si presenta al Taliercio di Mestre con il primo ‘match-point’ per chiudere la contesa e ricucirsi nuovamente lo scudetto sul petto a distanza di due anni dall’ultimo sigillo datato 2023, vendicando così la sconfitta dello scorso anno e mettendo in bacheca il tredicesimo tricolore della sua gloriosa storia. Le scledensi hanno rispettato il fattore campo in gara-1 (72-62) ma soprattutto in gara-2 al termine di un’autentica battaglia durata 45’ con un overtime (86-79) trascinate dai 16 punti equamente divisi tra Salaun ed Olbis Andre’ e i 15 punti di capitan Giorgia Sottana che continua a regalare giocate di altissima classe. Decisiva anche Laksa con 13 punti ed i suoi canestri pesanti, con Costanza Verona ancora una volta sugli scudi dopo la bellissima prestazione di gara-1 (16 punti).

Dall’altra parte ci sarà l’Umana Reyer Venezia che si trova letteralmente spalle al muro, con le oro-granata che devono vincere gara-3 – sfruttando anche il pubblico di casa – per provare ad allungare la serie almeno a gara-4 prevista, eventualmente, sabato 10 maggio sempre a Mestre. Dopo la battuta d’arresto della prima sfida le oro-granata hanno reagito nella successiva gara-2 trovando anche un mini-allungo nel terzo quarto, salvo poi subire la contro-reazione della Famila Wuber che nel tempo supplementare ha piazzato la volata decisiva. Coach Andrea Mazzon si affiderà ancora ai punti pesanti di Lisa Berkani, ultima ad arrendersi tra le campionesse in carica con 27 punti messi a referto. Servirà ancora l’estro di Matilde Villa, con Lorela Cubaj a dare man forte sotto il ferro con la pivot italo-albanese che ha chiuso con 13 punti e 7 rimbalzi nel confronto di domenica sera.