Basket femminile, Schio batte la Reyer Venezia all’overtime e va sul 2-0 nella finale scudetto

La Famila Wuber Schio vince un’autentica battaglia nella gara-2 della finale scudetto di basket femminile 2025! Dopo 45’ l’Umana Reyer Venezia vede per 86-79 e si trova alle spalle al muro sotto di 2-0 nella serie – le scledensi hanno già un primo match point a disposizione giovedì in Laguna per gara-3. Decisive Olbis Andre e Salaun con 16 punti, con 15 punti di capitan Giorgia Sottana – alla Reyer non bastano o 27 punti di una mia doma Lisa Berkani.

Partita subito dall’intensità elevata (5-5), com Schio che trova un mini-vantaggio per il +6 (11-5). Berkani prova a scuotere la Reyer da tre (15-10), ripetendo il canestro pesante poco dopo per il pareggio (15-15). Laksa e Andre’ danno ossigeno alla Famila Wuber (19-15), con Stankovic che appoggia per il 19-17 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre nel segno di Francesca Pan, con la capitana di Venezia che piazza due canestri in fila per il +4 (19-23). Schio impatta con il duo azzurro Verona-Andre’ (23-23), con Giuditta Nicolodi perfetta dall’arco (23-27). Un piazzato per parte di Keys e Smalls fissa il punteggio sul 30-36 all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’Umana prova un piccolo allungo fino al +8 (32-40), con Keys e Sottana che cercano di ricucire il gap per le padrone di casa (40-45). Pan da due e Berkani dalla lunetta ristabiliscono il +10 (43-53), con capitan Sottana che chiude il terzo quarto sul 48-55 in favore della Reyer Venezia.

Botta e risposta tra Sottana e Matilde Villa in avvio di ultimo quarto (51-58), con le veneziane che conservano due possessi pieni di margine (59-64). Altro duello tutto italiano tra villa e Verona (64-70), con la Famila Wuber che tenta il tutto per tutto e si rifà sotto con Juhasz (69-70). Match ancora in parità (72-72), con Berkani che brucia la retina da tre (72-75). Laksa non ci sta, segna dalla lunga distanza e porta così la sfida all’overtime (75-75).

Break nel tempo supplementare di 6-0 per Schio firmato Juhasz-Verona-Laksa (81-75), dove la Reyer sembra aver esaurito le energie mentre la Famila Wuber vola e vince per 86-79 portandosi così ad una sola partita dallo scudetto.