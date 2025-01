Basket femminile, Schilo batte San Martino di Lupari ed è momentaneamente prima in Serie A. Successi anche per Sesto San Giovanni e Campobasso

Primi tre anticipi della quattordicesima giornata di Serie A di pallacanestro femminile, che vede la Famila Wuber Schio staccare temporaneamente la Reyer Venezia che è rimasta a riposo in questo weekend.

Netta la vittoria per il roster di Georgios Dikaiolakos, che rifila una dura lezione a San Martino di Lupari con il punteggio di 85-41; padrone di casa con quattro giocatrici in doppia cifra, la migliore è Dorka Juhasz con 18 punti e 15 rimbalzi, giganteggiando sotto le plance.

Vittoria importante per la Geas Sesto San Giovanni, che si impone sulla Autosped G BCC Derthona Basket, anch’essa con un rotondo 58-81, allungando dal secondo quarto in poi. Tinara Moore che giganteggia con 31 punti, 11 rimbalzi e 3 stoppate oltre a 7 falli subiti, scongiurando il ‘giro di riposo’ di Makurat, che chiude solo a due punti.

Anche nell’ultimo anticipo c’è una vittoria comoda per La Molisana Magnolia Campobasso, che con un primo quarto da 28-8 chiude subito i conti con la MEP Pellegrini Alpo e mantiene saldo il terzo posto in classifica. Nel 61-84 finale c’è una bella impronta di Sara Scalia, con 23 punti e 7/10 da tre punti, con anche Madera e Trimboli in doppia cifra. Non bastano alle padrone di casa i 13 di Moriconi.