NBA Playoff 2025, i risultati della notte (6 maggio): Denver sorprende OKC, i Knicks ribaltano Boston

Mandato in archivio il primo turno dei Playoff 2025, la NBA è scesa in campo nella notte italiana per disputare le semifinali della Western e della Eastern Conference. 8 le squadre rimaste che si daranno battaglia per l’accesso alle finali e per la vittoria dei Playoff. Nella notte sono andate in scena due semifinali. Ad Est i Boston Celtics hanno ospitato i New York Knicks mentre ad Ovest gli Oklahoma City Thunder hanno dato inizio alla serie contro i Denver Nuggets.

Primo colpo a sorpresa quello fatto segnare dai Knicks che, a Boston, dopo un supplementare, hanno conquistato gara-1 della serie contro i Celtics, con il punteggio di 105-108. La semifinale si è aperta con un primo blitz esterno della squadra di New York, reduce dal 4-2 inflitto ai Detroit Pistons. Boston avrà, nella notte dell’8 maggio, l’occasione di pareggiare la serie davanti ai propri tifosi.

Nel primo quarto le squadre si affrontano a viso aperto e l’equilibrio regna sovrano. Boston ottiene il primo vantaggio di 10 punti a metà della seconda frazione e nel finale allunga fino a concludere il primo tempo sul punteggio di 61-45. La gara sembra indirizzata ed i Celtics, spinti da Jayson Tatum e Jaylen Brown, acquisiscono un vantaggio di 20 punti. Incredibilmente New York reagisce e sfruttando gli errori della squadra di casa ha addirittura la palla della vittoria, mandata sul ferro da Jalen Brunson. L’overtime è condotto sempre in vantaggio dai Knicks che vincono grazie ad una stupenda difesa di Mikal Bridges sul possesso di Brown che poteva valere la nuova parità.

Partita avvincente quella tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, conclusa 119-121 per gli ospiti che infliggono la prima sconfitta di questi playoff alla squadra #1 della Conference. Inizio da sogno per la squadra di Jokic che, dopo la vittoria in gara-7 contro i Clippers, sorprende anche la prima testa di serie ad Ovest. Oklahoma non perdeva una partita esattamente da un mese; ultima sconfitta il 6 aprile contro i Los Angeles Lakers.

Un primo quarto equilibrato fa da preambolo ad un assolo dei Thunder in un primo tempo concluso 60-50. I Nuggets subiscono anche nel terzo quarto ma affidandosi al talento di Nikola Jokic (42 punti, 22 rimbalzi) si riavvicinano nel finale di match. Le due triple finali del serbo e di Aaron Gordon, e gli errori ai liberi di Free Holmgren, permettono a Denver di festeggiare la vittoria in gara-1.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-New York Knicks 105-108 (serie sullo 0-1)

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 119-121 (serie sullo 0-1)