Basket femminile, Schio con San Martino di Lupari per allungare su una Venezia a riposo

Siamo alla tredicesima giornata del campionato di basket di Serie A1 femminile. Ci si sfida per la supremazia nel Bel Paese, e il weekend può far sorridere la Famila Wuber Schio, anche perché la sua avversaria diretta, Venezia, rimarrà a riposo.

E intanto Schio sarà una delle squadre impegnate in uno degli anticipo, contro una San Martino di Lupari ancora gasata dalla gran vittoria in casa di Sesto San Giovanni, ma la forbice tra le due squadre appare comunque ampia. E in questo modo la Famila può avere un piccolo vantaggio psicologico sulla Reyer, che sarà costretta a inseguire.

Occasione per avvicinarsi anche per la Molisana Magnolia Campobasso, che ha di fronte una trasferta assai alla portata con la MEP Pellegrini Alpo ultima in classifica. Ad aprire le danze saranno però Derthona e Sesto San Giovanni in una sfida che può valere la quarta piazza; all’andata fu una sfida emozionante, con la Autosped vincitrice per una sola incollatura.

La domenica invece vede due ghiotte opportunità per Sassari e Faenza per allontanarsi dalla zona rossa di classifica. Le sarde attendono il Brixia Basket e vogliono riscattarsi dopo il ko dell’andata, mentre Faenza va in casa di Battipaglia, ma le campane hanno la chance di agganciarsi proprio alla E-Work.