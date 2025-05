Basket: Italia, amichevoli di lusso nel cammino di avvicinamento verso gli Europei

La FIP ha comunicato come si svilupperà la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana maschile di basket verso la fase finale dei Campionati Europei 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. Gli Azzurri saranno impegnati nella fase a gironi della rassegna continentale a Limassol (Cipro) dal 28 agosto al 4 settembre, con l’obiettivo di fare più strada possibile a Riga (Lettonia) nel tabellone a eliminazione diretta previsto a partire dal 6 settembre.

Tra fine luglio e inizio agosto gli uomini di coach Pozzecco si raduneranno a Folgaria per un training camp che si concluderà come di consueto con la Trentino Basket Cup, torneo che darà il via ad una serie di 6 amichevoli nel percorso di preparazione in ottica Eurobasket. L’Italia affronterà l’Islanda il 2 agosto e poi una tra Polonia e Senegal il 3 agosto a Trento.

Una settimana più tardi, gli Azzurri scenderanno in campo a Trieste il 9 agosto con la Lettonia per poi sfidare l’Argentina a Bologna il 14 agosto e di nuovo i lettoni ad Atene il 21 agosto nel primo match dell’Acropolis Tournament, che terminerà il 22 agosto con la super sfida alla Grecia. Si preannuncia dunque un’estate molto intensa per la pallacanestro italiana, a partire dalle amichevoli di agosto.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALBASKET

Sabato 2 agosto (Trento)

Italia-Islanda (ore 20:00)

Domenica 3 agosto (Trento)

Italia vs Polonia/Senegal (ore 19:00)

Sabato 9 agosto (Trieste)

Italia-Lettonia (ore 20:00)

Giovedì 14 agosto (Bologna)

Italia-Argentina (ore 20:00)

Giovedì 21 agosto (Atene)

Italia-Lettonia (ore 19:15)

Venerdì 22 agosto (Atene)

Italia-Grecia (ore 19:15)