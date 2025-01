Basket femminile, Schio va a Faenza per mantenere la vetta della Serie A, Venezia insegue a Sesto San Giovanni

Altro weekend di grande basket femminile in Italia. Siamo alla quattordicesima giornata del massimo campionato in rosa, con la lotta in cima alla classifica tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia che continua imperterrita, con le prime avanti per due punti ma solo per non aver ancora scontato il secondo turno di riposo.

Schio può continuare a rimanere in vetta alla classifica incrociando Faenza lontano dalle mura amiche; all’andata la Famila Wuber ebbe la meglio per 98-80 contro la E-Work, che con un colpaccio potrebbe arrivare al 50% di record.

Anche per Venezia, ora all’inseguimento ma con una partita in meno, c’è un impegno in trasferta contro la Geas Sesto San Giovanni, capace di una gran bella vittoria sabato scorso in casa di Derthona e con la volontà di mantenere il quarto posto dall‘attacco delle stesse piemontesi, che avrà una partita sulla carta comoda contro il Brixia Basket.

Per Campobasso, terza in classifica con 10 vittorie, c’è un impegno semplice in casa con la O.ME.P.S. Battipaglia, che vorrà provare a cancellare il -56 della sfida di andata, mentre Sassari vuole chiudere una striscia di cinque sconfitte in fila contro San Martino di Lupari.