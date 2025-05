Baseball: Parmaclima supera la Fortitudo Bologna nel venerdì di Serie A. Bene San Marino

Termina con una scoppiettante vittoria di Parmaclima il venerdì dedicato alla Serie A 2025 di baseball. La formazione parmigiana nello specifico ha superato per 8-10 la Fortitudo Bologna in un derby tutto emiliano ed estremamente combattuto, contrassegnato da un secondo inning determinante.

Le due formazioni si danno battaglia fin dalle prime battute. E’ Bologna infatti ad aprire per prima le marcature, timbrando tre punti nel turno inaugurale. Ma Parmaclima risponde subito, lavorando molto bene in attacco tanto da timbrare ben sei sigilli. Il tabellino rimane quindi fermo per due round, ma i padroni di casa avranno la possibilità di scappare sull’8-3 al quinto, lasciando poi spazio al tentativo di risalita dei bolognesi che, malgrado due punti trovati al sesto, si vedono nuovamente sfuggire gli avversari, lesti nel portare il parziale sul 10-5. Il team di Bologna tuttavia non si scompone e, arrivato all’ottavo inning, segna tre punti e tentando un pareggio poi non arrivato al nono, cedendo così il passo ai rivali.

Vince poi San Marino che, lontano dalle mura amiche, ha superato 5-2 il Nettuno. Solido il successo della compagine della Serenissima, costruita mettendo a referto tre punti spalmati nel primo, nel terzo e nel quarto inning, reagendo poi al tentativo di risalita da parte dei laziali, i quali all’ottavo si sono portati sul 3-2, salvo subire poi il nuovo allungo degli ospiti all’ultimo atto.

La Serie A tornerà domani, sabato 3 maggio.