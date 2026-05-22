Baseball: Parma vince, Nettuno perde nel debutto della Champions League 2026

Si è tenuta oggi la prima giornata della Baseball Champions League suddivisa tra Regensburg, in Germania, e Rotterdam, nei Paesi Bassi. In terra tedesca è impegnato il Parma Clima, sul fronte olandese c’è invece il Nettuno 1945 in questa che è un’annata che torna a coinvolgere i club italiani nel massimo consesso europeo, dopo alcune stagioni di assenza dovute alla caotica rifondazione delle competizioni continentali.

Parma, nello specifico, non ha nessun problema contro il Draci di Brno: 12-2, 17 valide con un 5/6 di Battioni, un 3/4 di Garcia e Gonzalez e Leonora in grande spolvero. Eppure i primi a segnare sono i cechi, con Prokop che nel primo inning beffa Figueredo con un doppio da due punti. Nel terzo ci pensa Geraldo con una volata di sacrificio a ridurre le distanze, poi arriva Leonora che, da par suo, mette in scena un Grande Slam, quattro punti che valgono il 5-2. Nel complesso Brno ruota cinque lanciatori, Parma alla quinta ripresa inserisce Yomel Rivera (che ne dura tre, poi arriveranno Claudio Scotti e Juan Carlos Infante), e i problemi da quel lato fondamentalmente finiscono. In attacco è il settimo inning a far ripartire i ducali: sacrificio di Ragionieri, arriva a segno Gonzalez ed è 6-2. Nell’ottavo singoli-punto di Battioni e Geraldo e doppio ancora di Noel Gonzalez, nel nono corre a casa Catellani nonostante Angioi sia secondo out, infine Garcia piazza il fuoricampo da due punti del definitivo 12-2.

Battaglia vera, e sconfitta, invece, per Nettuno contro l’Heidenheim per 9-7. Una partita che, in realtà, vive di un certo numero di situazioni particolari. La prima parte la domina Heidenheim. In particolare, nel primo inning doppio di Owens che vale l’1-0 di Llewellyn, poi nel secondo entrano altri tre punti da bunt di Schulz, singolo di Selassa e triplo (da due) di Llewellyn. Infine, nel terzo doppio di Guhring, cui risponde però il solo homer di Batista. Due ulteriori punti i tedeschi li realizzano nel quarto inning, poi arriva un secondo home run di Nettuno, stavolta con Barbona e da tre punti. Da 8-4 si va sull’8-7 nella sesta ripresa, con walk di Zazza a basi piene e Lopez che piazza il singolo da due dell’8-7, quindi nell’ottava Gomez riporta sul 9-7 Heidenheim. I laziali, negli ultimi due inning, non vanno neppure vicini a tentare l’aggancio.

Nel ricordare gli appuntamenti di domani (a Rotterdam Tenerife Marlins-Nettuno e a Regensburg Twins Oosterhout-Parma), va rimarcato il format della competizione: al termine della giornata di domenica, le prime due di ogni raggruppamento si qualificheranno per le Final Four, in programma il 26 e 27 settembre in località ancora da definire.