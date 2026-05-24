Baseball: Parmaclima stacca il pass per le Final Four di Champions League. Nuovo K.O per Nettuno

Un weekend da incorniciare per Parmaclima. La squadra emiliana ha infatti vinto il terzo ed ultimo match valido per la prima fase della Baseball Champions League 2026, chiudendo dunque il weekend da imbattuta. Musica diversa invece per Nettuno, squadra che incassato la terza sconfitta consecutiva.

Nello specifico i ducali hanno avuto la meglio sui padri i di casa del Regensburg, superandoli con il vistoso punteggio di 18-15 facendo perno su un attacco in totale stato di grazia, vedi il grande slam colpito da Gonzalez, il fuoricampo da tre punti Castllani e l’homer messo a referto da Geraldo.

In quel di Rotterdam invece i laziali si sono dovuti arrendere per 3-0 al cospetto del Neptus, subendo due punti nel quinto inning rimanendo comunque in partita fino alla fine. In virtù di quanto successo le Final Four, che saranno disputati a settembre, saranno composte, oltre che da Parmaclima, anche dai Tenerife Marlins, Neptunus Rotterda e Draci Brno.

Parmaclima tornerà a disputare regolarmente il Campionato di Serie A Gold a partire dalla prossima settimana, dove affronterà Collecchio.