Baseball: Parmaclima vince ancora e raggiunge aritmeticamente le Final Four in Champions

Parmaclima centra l’obiettivo Final Four. La squadra emiliana ha infatti incasellato la sua seconda vittoria consecutiva nella Baseball Champions League 2026, battendo agilmente gli Oosterhout Twins. Musica diversa invece per il Nettuno 1945, sconfitto dai Tenerife Marlins e adesso vicini ad uscire di scena.

Ma andiamo con ordine. I quel di Regensburg i ducali si sono imposti con il risultato di 6-2, maturato grazie ad un fuoricampo da un punto di Garcia messo a referto nell’inning inaugurale e al raddoppio siglato al quinto con un doppio di Angioi, preludio di altri quattro sigilli timbrati tra sesto e ottavo round con un filesout di Gonzalez, un sacrificio di Mineo e con un singolo da due di Geraldo. In virtù della vittoria serale del Draci Brno, gli emiliani si sono così assicurati il passaggio del turno.

Ha dovuto subire l’arrembaggio di Tenerife invece Nettuno sul diamante di Rotterdam. I laziali si sono dovuti infatti arrendere per 16-6 subendo in particolare modo due big inning arrivati precisamente al quinto, dove hanno incassato sei punti, e al nono, dove i rivali sono avanzati ancora di cinque unità.

Domani, domenica 24 maggio, Nettuno sfiderà i padroni di casa del Curcao Neptuns, mentre Parmaclima se la vedrà con Guggenberger.