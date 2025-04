Baseball, Parmaclima brilla nel sabato di Serie A. Macerata riprende la Fortitudo

Il ParmaClima rimane l’unica squadra ancora imbattuta nel Campionato di Serie A 2025 di baseball. Il team emiliano ha infatti vinto gara-1 nel sabato dedicato alla massima serie italiana, non disputando gara-2 a causa di un guasto all’impianto del centro sportivo Notari. Resta quindi a bocca asciutta la BBC Grosseto, comunque battagliera in occasione dell’incontro, terminato non a caso 4-6.

Molto particolare il match che ha visto coinvolte le due compagini. I toscani sono stati infatti i primi a passare in vantaggio, mettendo a referto un punto nel primo inning, salvo poi bloccare completamente il tabellino per ben cinque riprese, fino al colpo di Parma, abile a segnare tre sigilli al settimo, aumentando il bottino di altre tre unità all’ottavo (stessa cosa fatta dalla BCC, sempre nello stesso turno).

Si riscatta invece Macerata, formazione che ha pareggiato la serie sconfiggendo di misura la Fortitudo Bologna per 6-7, grazie al punto registrato all’ultimo atto. Si dividono la posta anche Nettuno e Reggio Emilia, con i laziali che dopo la debacle di ieri si sono ripresi battendo gli avversari per 8-2.

La Serie A tornerà domani, domenica 20 aprile. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A BASEBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONE A