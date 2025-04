Baseball: Grosseto, altro colpo su Bologna. Parma batte San Marino

Si ricomincia col campionato italiano di baseball, e in particolare con una terza giornata del girone A in grado di scrivere un’altra volta una piccola grande pagina di storia per il Big Mat Grosseto, che ribatte la Fortitudo Bologna per 9-8, stavolta in casa.

E lo fa all’extra inning, dopo aver guidato per tutta la gara e aver subito una rimonta quasi fatale nella nona ripresa. A salvare la situazione è il punto di McIlwain a basi piene nella parte bassa di detta ripresa, a rispondere ai tanti punti messi a segno e procurati nella parte alta da Agretti, Gamberini e Borghi. Alla fine dei conti al singolo-punto di Martina rispondono prima i sacrificio di Ambrosino che manda a segno Lopez e poi Aloma Herrera che, colpito con le basi piene, fa andare automaticamente a punto Giordani per il definitivo 9-8.

Nel match di cartello è un facile 9-3 quello che Parma realizza contro San Marino. Il Parmaclima scappa già dal terzo inning, con fuoricampo da due punti di Geraldo Garcia, poi ci pensano due doppi di Ascanio Mendez e di Flisi per un 5-0 poi tranquillamente gestito e convertito in un 9-3 (nonostante un paio di solo homer di Proctor e Diaz).

Due, invece, le sfide di scena tra Macerata e Reggio Emilia. In gara-1 c’è poco da fare: netto 10-1 a favore dei marchigiani, al quale però fa seguito una seconda gara di giornata da brividi, con tutto che cambia nelle ultime fasi. Dopo otto inning è 2-1 Macerata, poi succede letteralmente di tutto tra singoli, basi su ball, fuoricampo, colpiti, lanci pazzi e anche un triplo. Alla fine a decidere è un singolo da due punti di Marc Rodriguez Lopez, che consegna la vittoria alla Palfinger.