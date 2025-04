Baseball: cade la Fortitudo nel venerdì di Serie A. Sospeso il match tra San Marino e Parma

Va in archivio un venerdì non poco particolare nella Serie A di baseball. In occasione del primo turno del terzo weekend valido per il massimo Campionato si sono disputati solo quattro dei sei match disputati, a causa di problematiche legate al meteo.

Ad esempio, la super sfida tra San Marino e Parma è stata sospesa al terzo inning per via della pioggia che ha reso impraticabile il campo da gioco di Serravalle, quando il parziale recitava 1-0 in favore della compagine emiliana. Milano si è invece imposta per 12-0 con il Codogno in gara-1, mentre il secondo incontro non si è svolto proprio per le condizioni meteorologiche avverse.

Cade invece la Fortitudo Bologna, sconfitta a domicilio dal Grosseto, abile a passare per 5-4. Giornata a due facce invece per l’altra formazione grossetana, la BBC, capace di battere Nettuno in gara-1 per 3-1 salvo poi perdere gara-2 con il risultato di 5-8.

La Serie A tornerà domenica 27 aprile.