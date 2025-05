ATP Roma 2025: tutti gli italiani in campo oggi. Orari 6 maggio, quale partita vedere in chiaro

Gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis oggi, martedì 6 maggio, vedranno completarsi le qualificazioni, maschili e femminili, e scattare il tabellone principale di singolare femminile: nel complesso saranno 5 gli italiani in campo, di cui due uomini e tre donne.

Nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni maschili saranno in campo le due wild card azzurre Giulio Zeppieri, opposto allo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, e Federico Arnaboldi, che sfiderà il finlandese Otto Virtanen.

Nel primo turno del tabellone principale di singolare femminile saranno della partita tre azzurre, ovvero le wild card Giorgia Pedone, che affronterà la neozelandese Lulu Sun, e Nuria Brancaccio, che incrocerà la statunitense Peyton Stearns, e Lucia Bronzetti, che se la vedrà con la lettone Anastasija Sevastova.

Il primo turno del tabellone principale di singolare femminile sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ed in chiaro su SuperTennis HD, ed in streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025

Martedì 6 maggio 2025

Qualificazioni ATP

Super Tennis Arena

3° match dalle 10.00

Giulio Zeppieri (Italia, WC) – Nicolas Moreno De Alboran (Stati Uniti)

Court 2

3° match dalle 10.00, non prima delle 13.00

Federico Arnaboldi (Italia, WC) – Otto Virtanen (Finlandia)

1° turno WTA

Pietrangeli

2° match dalle 10.00

Giorgia Pedone (Italia, WC) – Lulu Sun (Nuova Zelanda)

Grand Stand Arena

3° match dalle 10:00

Lucia Bronzetti (Italia) – Anastasija Sevastova (Lettonia) – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire, 4° match dalle 10.00

Nuria Brancaccio (Italia, WC) – Peyton Stearns (Stati Uniti) – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: 1° turno femminile in chiaro su SuperTennis HD, in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: 1° turno femminile su SuperTenniX, Sky Go e NOW.