ATP Roma 2025, Norrie troppo forte per Vasamì. Il giovane azzurro esce nelle qualificazioni

Il sorteggio non aveva certamente aiutato Jacopo Vasamì nel primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il tennista classe 2007, attualmente numero 642 della classifica mondiale, è stato sconfitto in due set dall’esperto britannico Cameron Norrie, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco.

Restano i rimpianti per le cinque palle break avute e tutte mancate dal giovane azzurro, soprattutto le tre consecutive nel primo set. Vasamì ha concluso con 33 errori non forzati contro i 16 dell’avversario, ma anche con un vincente in più rispetto a Norrie (17 contro 16). Cinque ace e tre doppi falli per il romano, che ha ottenuto il 67% dei punti quando ha servito la prima.

Vasamì deve subito affrontare due palle break nel primo turno al servizio e riesce ad annullarle. Il romano ha una grande occasione nel quinto gioco, quando si trova sullo 0-40. Purtroppo l’azzurro non riesce a sfruttare le tre palle break consecutive, con Norrie che si salva e tiene un delicatissimo turno al servizio. La svolta arriva nell’ottavo game, con il britannico che riesce ad ottenere il break, andando a chiudere il primo set in suo favore per 6-3.

Purtroppo il secondo set parte malissimo per Vasamì. Il giovane azzurro perde subito il servizio, con Norrie che poi riesce a raddoppiare il break di vantaggio nel terzo game, scappando sul 3-0. Vasamì ha due chance per recuperare almeno uno dei due break, ma non riesce a sfruttarle con Norrie che scappa via ulteriormente. Il romano recupera da 0-40 nel quinto gioco e riesce finalmente a conquistare un game, ma Norrie non concede nulla e chiude sul 6-2.