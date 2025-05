Quando gioca Sinner a Roma? Definita la data del rientro e dei turni successivi

-5. Mancano cinque giorni al rientro in campo di Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero 1 al mondo, osservato speciale alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2025, farà il suo debutto nel torneo direttamente al secondo turno (potendo usufruire di un bye al primo round) nella giornata di sabato 10 maggio.

Il 23enne altoatesino se la vedrà con uno tra l’argentino Mariano Navone e la giovane wild card azzurra Federico Cinà, per poi entrare eventualmente in rotta di collisione ai sedicesimi di finale con il temibile spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Un test piuttosto impegnativo per il due volte campione degli Australian Open, che andrebbe in scena lunedì 12 maggio.

Se il cammino di Sinner dovesse proseguire, sarebbe impegnato sui campi in terra battuta del Foro Italico martedì 13 maggio per gli ottavi (con il possibile spauracchio rappresentato dall’argentino Francisco Cerundolo), giovedì 15 maggio per i quarti (Casper Ruud sarebbe l’avversario più probabile sulla carta), venerdì 16 maggio per la semifinale e domenica 18 maggio per la finale.

Grande curiosità per capire quale potrà essere il rendimento del tennista italiano dopo una pausa forzata di tre mesi, con il vero obiettivo che sarà in ogni caso quello di arrivare nella miglior condizione possibile al Roland Garros per provare ad inseguire il sogno del Grande Slam.