ATP Roma 2025, Zeppieri e Arnaboldi si avvicinano al main draw

Inizia il torneo ATP di Roma, quinto 1000 stagionale e terzo sulla terra battuta. Le uniche gioie di giornata in campo italiano la regalano Giulio Zeppieri e Federico Arnaboldi. I due giocatori torneranno in campo domani per giocare la sfida decisiva per l’ingresso nel main draw.

Uno splendido Giulio Zeppieri batte in rimonta, al termine di una battaglia di due ore e venti minuti, il russo Pavel Kotov con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 e accede al secondo turno. Il classe 2001 si giocherà ora l’accesso al tabellone principale contro l’americano Nicolas Moreno De Alboran, vincitore in due set sulla testa di serie numero 1 Raphael Collignon.

L’ungherese Marton Fucsovics non concede sconti a Stefano Napolitano e liquida, in un’ora e un minuto, il giocatore italiano con un perentorio 6-2 6-3. Thiago Seyboth Wild piega, in un’ora e dieci minuti, Pierluigi Basile con un netto ed indiscutibile 6-2 6-3.

Cameron Norrie si rivela troppo forte per Jacopo Vasamì. L’esperto giocatore inglese regola, in un’ora e ventuno minuti, 6-3 6-2 il giovane talento azzurro, classe 2007. S’infrangono contro Chun Hsin Tseng i sogni di gloria di Gabriele Piraino. Il giocatore di Taiwan supera 6-2 6-4 il giovane siciliano in un’ora e ventisette minuti.

Federico Arnaboldi esce vincitore da un’autentica maratona che supera le tre ore di durata. Il numero 194 del mondo batte il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 6-3 e approda così al secondo turno. Il giocatore lombardo tornerà in campo domani per affrontare il finlandese Otto Virtanen nella sfida che mette in palio l’ingresso nel tabellone principale.