Puppo: “Musetti tra i primi 4 favoriti a Roma. Se Sinner uscisse dopo 2-3 turni, non sarebbe un dramma”

Casper Ruud ha battuto Jack Draper per 7-5 3-6 6-4 nella finale del Masters 1000 di Madrid, conquistando il titolo più importante della sua carriera e rilanciando le sue quotazioni in vista di Roma e Roland Garros, eventi in cui sarà però presente anche il rientrante numero 1 al mondo Jannik Sinner. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Non ho idea di quanto facesse caldo durante la finale di Madrid, ma vedere il salsicciotto ai cambi di campo di Draper mi ha un po’ sorpreso. Può darsi che fisicamente lui abbia un minimo di calo, ma forse è una cosa che dipende anche dall’aspetto psicologico. Ha vinto il primo 1000 a Indian Wells, ma se dovesse riuscire in questa stagione a salire ulteriormente di colpi magari questo problema lo risolve in buona parte. Ruud ha fatto valere la sua maggiore esperienza ad aver giocato partite importanti“, dichiara Puppo.

Sull’attitudine di Draper: “Draper, un po’ come Musetti, esagera nell’accentuare la sconfitta. Ieri l’ha presa male all’inizio, forse perché credeva di poter vincere o comunque ci tiene tantissimo, e questo è un aspetto bellissimo. Penso che col tempo smusserà questa cosa, anche perché vincerà tanto, ma ci ha fatto capire come lui si senta pronto“.

“Dal momento della sospensione di Sinner ci sono stati 17 vincitori diversi in 17 tornei ATP. Penso che questo sia un record, perché chiaramente prima c’erano i Big Three/Fab Four ed una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere nella loro epoca. C’è un numero ristretto di papabili, però tutto ciò rende la situazione più aperta che mai in vista degli ultimi due tornei importanti sulla terra“, il commento del giornalista di Eurosport.

Sulle prospettive di Sinner e Musetti verso Roma: “Se la vogliamo vedere nell’ottica del Roland Garros, anche una sconfitta a Roma dopo due-tre turni non sarebbe un dramma. L’obiettivo è quello di Parigi. Comunque la situazione di equilibrio del circuito è favorevole per il suo rientro. Il combined aiuta Sinner, perché gli darà la possibilità di avere spazio tra una partita e l’altra. Per me Musetti è tra i primi quattro favoriti del torneo, lo vedo veramente bene“.