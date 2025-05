ATP Roma 2025, Lorenzo Musetti inizia con una convincente vittoria su Virtanen

Debutto privo di reali problemi per Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia. La prima da top ten del toscano, che arriva proprio a Roma, si chiude in un 6-3 6-2 che giunge dopo un’ora e 25 minuti sul Centrale del Foro Italico. Adesso, al terzo turno, per il classe 2002 di Carrara ci sarà l’americano Brandon Nakashima, che deve ancora giocare il suo primo match nella Capitale perché l’australiano Jordan Thompson si è ritirato senza scendere in campo nel secondo turno.

Il primo game di Musetti è un po’ complicato, non tanto per la qualità del tennis (sulla quale il confronto non si pone), quanto per la tensione che inizialmente attanaglia il toscano. Si va ai vantaggi, ma senza palle break, poi, sul 2-1, il toscano sfrutta un mix di dritti sbagliati e di una palla corta maldestra da parte di Virtanen per ottenere il break di vantaggio. Tanto per ribadire il concetto piazza un rovescio incrociato stretto che fa saltare in piedi gli spettatori sulle tribune del Centrale, e poi conferma il suo vantaggio. Ci sarebbero anche le possibilità di chiudere sul 5-2, ma dallo 0-30 il finlandese risale e poi chiude il game. Poco male: il 6-3 arriva lo stesso.

Con Musetti che ha ritrovato la sua sensibilità di mano, che usa con notevole frequenza nel corso del match, è solo questione di tempo perché un altro break arrivi. E questo arriva, nel quinto game e alla terza chance, il tutto sottolineato da un Centrale ogni attimo più pieno e sempre più rumoroso. Virtanen continua a essere particolarmente altalenante nel tentativo di sfondare il numero 2 d’Italia, che può gestire con discreta tranquillità la situazione e, sul 4-2, guadagnare un’altra palla break. Virtanen la cancella, ma poco dopo arriva uno scambio lungo e duro che Musetti porta a casa di fino (dove non c’è molta storia) che gliene procura una terza, ma è alla quarta che il finlandese spedisce fuori il dritto che significa 5-2. Che, poi, diventa 6-2 dopo poco con annessa firma sulla telecamera in formato “Daje”.

A dire molto, se non tutto, è il discorso vincenti-errori gratuiti, che dice 15-21 nella quota di Musetti e 7-36 in quella di un Virtanen che non ha propriamente ingranato la stessa giornata giusta delle scorse partite. Per l’italiano solidissima prima, con l’81% dei punti vinti con essa contro il 66& da parte del finlandese. In breve, continuano a esserci solo segnali positivi. Con Nakashima, invece, può anche essere ci sia lotta, anche se il rosso vede Lorenzo favorito. Agli US Open aveva vinto l’americano in quattro set, ed è anche vero che qui siamo nel territorio ideale del toscano.