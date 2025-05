Novak Djokovic torna a giocare: invitato a un torneo prima del Roland Garros

Novak Djokovic ha perso gli ultimi due incontri disputati: il 9 aprile è stato sconfitto dal cileno Alejandro Tabilo all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo con il punteggio di 6-3, 6-4 e il 26 aprile si è arreso al cospetto di Matteo Arnaldi al debutto nel Masters 1000 di Madrid con il riscontro di 6-3, 6-4. Si è trattato di due battute d’arresto inattese per il fuoriclasse serbo, che in precedenza aveva disputato la finale del Masters 1000 di Miami, perdendola contro il ceco Jakub Mensik dopo due tie-break.

La stagione del 37enne non è stata indubbiamente eccezionale dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open, considerando anche il ko con Matteo Berrettini a Doha e quello con l’olandese Botic van de Zandschulp al Masters 1000 di Indian Wells. Vista la condizione fisica non ideale, il 24 volte Campione Slam ha deciso di non prendere parte agli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Roma, in modo da ritrovare una condizione fisica di rilievo per affrontare i prossimi appuntamenti.

Il grande obiettivo del ribattezzato Nole è quello di farsi trovare pronto per il Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà il prossimo 25 maggio sul mattone tritato di Parigi. Per scaldare il motore in vista dell’appuntamento nella capitale francese, Novak Djokovic ha richiesto una wild card per il torneo ATP 250 di Ginevra e l’organizzazione gliel’ha concessa.

Il balcanico sarà dunque impegnato in Svizzera, dove si giocherà dal 18 al 24 maggio: sarà un ritorno terra elvetica dopo la semifinale persa lo scorso anno contro il ceco Tomas Machac. Il suo 38mo compleanno cadrà proprio durante l’evento (il 22 maggio) e potrebbe regalarsi il 100mo titolo della carriera sul circuito maggiore.