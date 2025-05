Cosa è successo a Kimi Antonelli nella Sprint di Miami: inesperto in partenza, poi danneggiato da Verstappen

Kimi Antonelli è scattato dalla pole position nella Sprint Race del GP di Miami, la cui partenza è stata ritardata a causa dell’acquazzone che ha colpito la località statunitense e che aveva portato anche all’incidente di Charles Leclerc durante il giro di formazione. Il giovane pilota della Mercedes ha avuto la possibilità di prendere il via al palo per la prima volta in carriera e indubbiamente ha pagato l’inesperienza, a maggiore ragione perché l’asfalto era bagnato.

Alle sue spalle Oscar Piastri si è mosso meglio e lo ha affiancato, cercando immediatamente il sorpasso alla prima curva. Il pilota italiano avrebbe dovuto avere un po’ più di accortezza in quel frangente, invece ha tentato una manovra un po’ troppo spinta ed è andato largo al primo cambio di direzione, rientrando così in pista in quarta posizione. Kimi Antonelli ha dichiarato in un team radio di essere stato portato fuori, ma non sono stati presi dei provvedimenti da parte della commissione di gara.

L’alfiere della Mercedes stazionava in quarta posizione al dodicesimo giro, quando la pista si stava asciugando. Tutti sono rientrati ai box per montare le gomme slick ed è proprio in quel frangente che Kimi Antonelli è stata danneggiato: stava percorrendo la pit-lane e stava per sterzare verso destra per andare in piazzola dai suoi meccanici, ma la Red Bull ha operato un unsafe release e così Max Verstappen è ripartito, andando a toccare la posteriore destra della Mercedes.

Kimi Antonelli non ha avuto la possibilità di fermarsi ed è dovuto uscire dalla pit-lane, ha percorso un nuovo giro e poi è rientrato ai box per la sostituzione degli pneumatici, ma chiaramente è sprofondato in classifica e ha chiuso in decima posizione, non guadagnando punti. Verstappen è stato penalizzato di dieci secondi ed è retrocesso dalla quarta alla diciassettesima piazza.