Jasmine Paolini può guadagnare posizioni nel ranking WTA a Stoccarda. Ma non basta battere Gauff

Giorno di riposo al Porsche Tennis Grand Prix 2025: in alcuni Stati federali della Germania, tra i quali il Baden-Württemberg, dove si trova Stoccarda, sede del torneo, in alcuni giorni dell’anno, tra i quali il Venerdì Santo, sono vietate per legge le manifestazioni sportive. Si tornerà dunque in campo nella giornata di domani, con i quarti del tabellone di singolare e le semifinali di doppio: sarà in campo Jasmine Paolini, che sulla terra battuta indoor del torneo di categoria WTA 500 affronterà la statunitense Coco Gauff.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking WTA, rilasciato lunedì scorso, la tennista italiana si trovava al numero 6 del mondo: l’azzurra è certa quantomeno di confermare il piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 21 aprile. A Stoccarda, infatti, la toscana lo scorso anno era uscita ai quarti, guadagnando 108 punti, che scarterà lunedì 21: l’azzurra ha raggiunto lo stesso turno quest’anno, confermando il piazzamento in classifica e ritornando a quota 4843.

L’azzurra, dunque, al momento conferma la sesta posizione, anche grazie all’eliminazione della russa Mirra Andreeva, ma potrebbe risalire fino al numero 5 WTA. Per farlo, però, non sarà sufficiente battere Coco Gauff ai quarti: Paolini, infatti, si porterebbe a quota 4930, ma resterebbe sesta. In caso di approdo in finale, invece, l’azzurra diventerebbe quinta, scavalcando la statunitense Madison Keys, ferma a quota 4999, mentre Paolini raggiungendo l’ultimo atto si spingerebbe a quota 5060.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 21 APRILE

Ranking lunedì 14 aprile: 4843 punti, 6° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 4843 punti, 6° posto.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4930 punti, 6° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5060 punti, 5° posto (sorpasso su Madison Keys, 4999).

Ranking in caso di vittoria in finale: 5235 punti, 5° posto.