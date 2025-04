Perché Jasmine Paolini non giocherà domani a Stoccarda: programma insolito e finale non di domenica

Jasmine Paolini ha centrato l’obiettivo e si è qualificata ai quarti di finale del WTA di Stoccarda. Sulla terra rossa tedesca indoor, la toscana ha battuto la padrona di casa, Jule Niemeier, col punteggio di 6-1 7-5 e ora attende il nome della prossima avversaria dalla sfida tra la n.4 del mondo, Coco Gauff, e l’altra teutonica Ella Seidel.

Contrariamente, però, alla solita programmazione Jasmine non giocherà domani, bensì sabato. Il motivo? L’approssimarsi della Santa Pasqua. L’evento in questione, infatti, prevede un break il 18 aprile, essendo venerdì santo.

Pertanto, i quarti previsti nel WTA in terra teutonica si svolgeranno nel giorno successivo, posticipando di un giorno gli impegni delle tenniste presenti.

In altre parole, lo schedule sarà il seguente:

Sabato 19 aprile – Quarti di finale

Domenica 20 aprile – Semifinali

Lunedì 21 aprile – Finale

Vedremo se e quanto questo cambiamento di spartito andrà ad alterare le carte in tavola. Paolini ha messo in mostra una buona condizione fisica, ma peserà per la nostra portacolori anche l’impegno in doppio con Sara Errani.