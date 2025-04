WTA Stoccarda, Alexandrova, Ostapenko e Sabalenka passano in semifinale

Insolito sabato dedicato ai quarti di finale per il torneo di Stoccarda, WTA 500 sulla terra al coperto. Le prime quattro favorite del seeding tornano in campo per provare a guadagnarsi il pass per le sfide incrociate di domani. Nella parte bassa del tabellone Alexandrova e Ostapenko eliminano le favorite e domani si daranno battaglia per entrare in finale. Nella parte alta del tabellone Aryna Sabalenka attende la vincitrice della sfida Coco Gauff–Jasmine Paolini.

Continua la super settimana di Ekaterina Alexandrova. La russa doma, in un’ora e ventitré minuti, 6-0 6-4 l’americana Jessica Pegula. Il primo set si chiude con il dominio assoluto della russa che, in poco meno di mezz’ora, annichilisce la rivale denotando una clamorosa differenza in termini di pesantezza di palla e qualità del gioco. Nella seconda partita la statunitense cerca di innalzare la qualità del suo tennis e tiene maggiormente in difesa, i tentativi di recupero si rivelano però vani perché la russa ottiene il break al sesto gioco e va a servire per il match sul 5-2. L’americana, ad un passo dal baratro, rimonta fino al 5-4 prima di capitolare, quando spedisce in rete il rovescio, al sesto match point.

Jelena Ostapenko continua ad essere la bestia nera di Iga Swiatek, 6-0 il bilancio dei confronti diretti tra le due giocatrici, e la elimina con il punteggio di 6-3 3-6 6-2. La lettone parte forte, ottiene il break al secondo gioco e scappa sul 3-0. Le due contendenti, si strappano il servizio a vicenda per quattro game consecutivi, serie che fissa il punteggio sul 5-2. La polacca riesce finalmente a tenere il suo servizio per il 5-3, nulla può però nel game successivo quando l’avversaria tiene a zero il servizio e chiude la prima partita.

La polacca rompe l’equilibrio della seconda frazione quando ottiene, a zero, il break che la proietta sul 3-1, la sua rivale replica concretizzano la terza possibilità per il 3-2 ed impatta, tenendo la battuta a 30, sul 3-3. L’equilibrio ritrovato è però il preludio dell’accelerazione decisiva della polacca che conquista tra game di fila e rinvia il verdetto al terzo set. Ostapenko sfodera i suoi vincenti al fulmicotone per ottenere, a 15, il break del 2-0 e allunga sul 3-0. Swiatek riesce a difendere la battuta, si procura la palla break, non sfruttata, nel settimo game e capitola nell’ottavo per il 6-2 che chiude l’incontro.

Nell’ultimo quarto di finale Aryna Sabalenka rispetta il pronostico della vigilia e supera 6-4 6-1, in un’ora e minuti, la belga Elise Mertens. Qualche patema nel primo parziale per la numero uno del mondo che deve recuperare il break del 4-3 prima di collezionare tre giochi consecutivi e portarsi avanti di un set. Nel secondo parziale l’equilibrio dura fino al quarto gioco quando la bielorussa ottiene il break e s’invola verso la vittoria finale.