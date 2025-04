WTA Rouen, Elina Svitolina e Olga Danilovic approdano in semifinale

Calato il sipario sulla giornata di incontri nel torneo di Rouen. Sulla terra rossa indoor francese, abbiamo i nomi delle quattro semifinaliste che si giocheranno il titolo. Alla fine della fiera, pronostici rispettati viste le affermazioni che ci sono state e buone indicazioni anche nell’ottica della prosecuzione della stagione sul mattone tritato.

Si parte dalla testa di serie n.1, Elina Svitolina. L’ucraina ha avuto la meglio nel confronto con la spagnola Bouzas Maneiro (n.73 WTA) col punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 21 minuti di partita. Affermazione, dunque, netta di Svitolina che nel penultimo atto giocherà contro la rumena Ruse (n.90 del mondo).

Quest’ultima ha vinto sempre in due set contro la francese Ponchet (n.146 del ranking) con un doppio 6-2. Una partita a senso unico in cui la transalpina non ha potuto nulla al cospetto della propria avversaria. Vedremo cosa accadrà contro Svitolina.

Decisamente più lottata la partita tra la serba Olga Danilovic (n.39 del mondo) e la giapponese Uchijima (n.60 WTA). La testa di serie n.3 l’ha spuntata col punteggio di 7-6 (9) 4-6 6-1, piegando le mire della nipponica e meritandosi l’accesso in semifinale. Sul suo cammino ci sarà l’olandese Lamens (n.69 del ranking), che ha battuto la sorpresa del torneo, Rakotomanga Rajaonah (n.291 del mondo) sullo score di 6-3 6-3.